20 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى

قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة: "إن الحديقة استقبلت حتي الساعة الواحدة ظهرًا ما يقرب من عشرين ألف زائر منذ فتح الحديقة لأبوابها أمام الزوار في الساعة الثامنة والنصف صباحًا".



أشارت صابر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إلى أن العشرين ألف زائر التي سجلتها الحديقة يقتصر فقط على الأفراد الكبار، مؤكدة أن يوجد ضعف ذلك العدد من الأطفال الصغار الأقل من خمسة أعوام.

امتحانات الثانوية العامة تؤثر بشدة على نسبة الإقبال:



ذكرت مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة تأثرت هذا العام من حيث إقبال المواطنين على الوفود لحديقة الحيوان، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة أثرت بشدة على نسبة الإقبال وتسببت في نقص أعداد الزوار، إضافة إلى انشغال الكثيرين في الأيام الأولى من أيام عيد الأضحى بأمور الذبح والأضاحي.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى إفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويًا.