سعادة غامرة على وجوه زوار ملاهي حديقة الحيوان بالجيزة

شهدت منطقة ملاهي حديقة الحيوان بالجيزة إقبالاً متوسطا من قبل الأطفال والكبار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع أطفالهم، إذ سادت حالة من البهجة والسرور على أوجه جميع زائري الحديقة أثناء احتفالهم في ثاني أيام عيد الأضحى.

فيما حرص الأهالي أيضاً على اصطحاب مأكولاتهم ومشروباتهم وألعاب للاطفال مثل "الكرة، ثلج الأفراح" من أجل الاستمتاع بوقتهم داخل سور الحديقة بجانب مشاهدة الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويًا.