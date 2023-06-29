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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تزاحم على "بيت الأسد" بحديقة الحيوان بالجيزة ثاني أيام عيد الأضحى

بيت الاسد
بيت الاسد

شهد "بيت الأسد" داخل حديقة الحيوان بالجيزة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الاضحى المبارك  توافد المئات من المواطنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وسط حالة من البهجة والفرحة التي تملأ وجوههم.

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سعادة غامرة على وجوه زوار ملاهي حديقة الحيوان بالجيزة

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اقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى

وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية بصحبة أطفالهم، مع انتشار كثيف للمصورين في حال رغبة أحد الأفراد التصوير الفوتوغرافي بجانب الأسد.

وقد شهدت حديقة الحيوان ظهر اليوم توافد آلاف المواطنين، حيث أن الحديقة تمتاز بالأمان والاستقرار والتواجد الأمني الكثيف من أجل تأمين احتفالات المواطنين.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويً 

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