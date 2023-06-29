بعد تحقيقه إيرادات متواضعة.. سحب "19 ب" من السينمات

قررت دور العرض السينمائية رفع فيلم "19 ب" من جميع السينمات، وذلك بعد تحقيقه إيرادات متواضعة، حيث حقق آخر أيامه فى السينمات إيرادات بلغت 1553 جنيهًا.

وكان انطلق العرض خاص لفيلم 19 ب في سينما زاوية يوم الثلاثاء 30 مايو، وتبعه نقاش مع المخرج أحمد عبدالله السيد، وأداره المنتج والمخرج محمد تيمور.

وانطلق عرض الفيلم فى السينمات يوم الأربعاء 31 مايو، وهو من بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "19 ب" البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائية، بطولة سيد رجب.

فيلم 19 ب

قصة الفيلم



أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

أبطال الفيلم



الفيلم من كتابة وإخراج أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي film clinic، ومن بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبد العزيز مخيون.

وعرض الفيلم مؤخرًا بنادي سينما الأوبرا على المسرح الصغير، وأعقبه ندوة، تستضيف الناقدة أروى تاج الدين، وتديرها نورا غنيم، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.

فيلم 19 ب

فيلم (19 ب) عرض بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 ونال جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة التحكيم الدولي لنقاد فيربسي.

وحصل مدير تصويره مصطفى الكاشف على جائزة أحسن إسهام فني في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي تصبح كل عالمه، ويكسر استقراره شاب يرغب فى اقتحام مساحته الخاصة ليجد نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيل عن فيلمه "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار.

"19 ب" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر، ومدته 95 دقيقة.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.