شن رجال الأمن في مديرية أمن كفر الشيخ حملة مُكبرة تمكنت من إلقاء القبض على 4 من مروجي المواد المخدرة بمركز مطوبس، قبل توزيعها على زبائنهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص، 2 منهم لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و500 قرص مخدر لعقار "رويال"، وطبنجة، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمول، وميزان حساس.

وتستمر الحملات الأمنية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمنع ترويج المواد المخدرة، تحررت المحاضر الازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بشن حملات مُكبرة في كافة أنحاء الجمهورية لضبط المُتورطين في جرائم الاتجار في المُخدرات الذين يستهدفون الشباب في مواسم الأعياد لحماية المجتمع.

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته

وفي سياقٍ مُتصل، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل زوجته بأوسيم بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

فيما كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليها وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل زوجته في أوسيم، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان ربة منزل داخل مسكنها في أوسيم.

كشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

ويقوم رجال وزارة الداخلية بشن حملات مُكبرة يومية من أجل ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ولإحكام القبضة الأمنية.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها على كافة الأرجاء، وذلك لمُلاحقة كافة أشكال الجريمة والمُتورطين فيها، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.