المشدد 10 سنوات لتاجر ووالده لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تاجر ووالده، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، وعاقبتهما بالحبس 6 أشهر لحيازتهما سلاح وذخيرة.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضى2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من "ممدوح. م. أ " 39 عاما تاجر، ووالده "محمد. أ. م " 59 عاما، بالإتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته جوال بلاستيكى بداخله 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر، و3 لفافات لنبات البانجو المخدر، وسلاحين أبيضين، وذخيرة عبارة عن 4 طلقات خرطوش، وبتفتيشه عثر على هاتف محمول، ومبلغ مالى.

وانتقلت هيئة المحكمة خلال الفترة الماضية، لإجراء معاينة تصويرية على الطبيعة لموقع الضبط، بحضور المتهم، وشاهدي الإثبات، وتم استجواب عدد من الشهود فى موقع المعاينة، وذلك فى إطار حرص هيئة المحكمة لجمع كافة الأدلة المتعلقة بالجريمة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.