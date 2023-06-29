الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط تجار المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "كفرالشيخ- الإسماعيلية".

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطةومديريتى أمن (كفرالشيخ-الإسماعيلية)بحملة أمنية إستهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (مطوبس – الإسماعيلية) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى (كفرالشيخ-الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وأسفرت الجهود عن ضبطهم على النحو التالى:-

وفي مديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط (عدد 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز..وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام–500 قرص مخدر لعقار "رويال" –طبنجة–مبالغ مالية–5 هواتف محمول- ميزان حساس).

وفي مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية".. وبحوزتهم(1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش–بندقية آلية–طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتليسكوب رؤية ليلية- 8 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى –5 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (590,000)جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كمية من الحشيش وزنهم 70 كيلو حشيش

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (70 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (41 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (28 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها المُكبرة من أجل الإيقاع بكافة أنواع الإتجار بالمخدرات.