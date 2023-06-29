وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في المنيا

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بينما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حوادث متفرقة بالمنيا.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 15 سنة طالب، ومقيم باحدى قرى مركز المنيا، مصاب بقىء وهبوط حاد بتسمم غذائى، تناول وجبة غذائية فاسدة، خلال الاحتفال بالعيد.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وكما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع " ى- م 10سنوات مقيم بمركز مطاى غرقا في نهر النيل أثناء الاحتفال بالعيد.

تم انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة مستشفى مطاى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية أمام الحديقة الدولية بمدينة بنى مزار، أثناء الاحتفال وبسبب السرعة أسفر الحادث عن إصابة طالبين مقيمين بمدينة بنى مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقى العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تعرض 9 مواطنين للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقتٍ سابق، أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، وتبين أن سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، انحرفت عن الطريق، مما أسفر عن تعرضها للانقلاب، وإصابة مستقليها.

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى البدرشين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 14 شخصا ونقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.