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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى

بوابة الوفد الإلكترونية


وسط أجواء احتفالية مبهجة، بدأ المئات من المواطنين يتوافدون على حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الخميس، احتفالا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرصت العديد من الأسر على اصطحاب الأطفال والأقارب والذهاب إلى حديقة الحيوان بالجيزة من أجل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في جو أسري يملأه الترابط والمحبة.

فيما شهدت الحديقة أيضاً إقبالاً ملحوظا من قبل السائحين الأجانب، من أجل مشاركة المصريين احتفالاتهم.

كما شهد محيط الحديقة تكثيفًا أمنيًا من قبل قوات الامن لتأمين الاحتفالات وذلك حرصا على سلامة وأمن الزائرين، حيث حمل الزائرين مأكولاتهم استعدادا لقضاء اليوم كاملا داخل الحديقة.

 

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