الاتحاد العام للمصريين بأمريكا يحتفل بعيد الأضحى المبارك.. صور

احتفل أعضاء الاتحاد العام للمصريين في أمريكا مع أبناء الجالية المصرية هناك بعيد الأضحى المبارك حيث التقى الجميع بعد صلاة العيد في أحد المساجد.

وعقب خطبة العيد في أحد مساجد كاليفورنيا تحدث من داخل المسجد رجل الأعمال رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في أمريكا هنأهم بالعيد وحدثهم عن أهمية التأخي بين أبناء الجالية وعن التسامح والسلام بينهم ولم يخل الحديث عن مصر وذكريات الطفولة هناك وكيف كانت وما زالت الحميمية بين المسلمين والمسيحيين وأن الشعب المصري بكل طوائفه يؤمن أن الدين لله والوطن يتسع للجميع .

كما تناول أعضاء الهيئة التأسيسية مجتمعين وجبة الافطار عقب صلاة العين في حضور المهندس هشام ستية نائب رئيس فرع الاتحاد في أمريكا عن الساحل الغربي والمهندس هشام جابر عضو الهيئة التأسيسية.

وفي بنسلفانيا التقى ممثل الاتحاد العام للمصريين في بنسلفانيا د. هاني نادر في المسجد مع الشباب وأبناء الجالية المصرية وأعضاء الاتحاد في بنسلفانيا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وقدمت الهدايا للأطفال في احتفالية تتناسب مع المناسبة وقد التقى حشد من المصريين في بنسلفانيا على هامش صلاة العيد حيث تبادل الجميع ذكريات العيد في مصر وسط لقاء الأهل والأحباب.

وفي مدينة نيويورك أدى صلاة العيد مجموعة من أبناء الجالية والجاليات العربية في المركز الثقافي الإسلامي في حي منهاتن هناك يتقدمهم م. عصام يوسف نائب الرئيس في الساحل الشرقي والدكتور عصام عطوة المنسق العام ومجموعة من أبناء الجالية هناك.

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