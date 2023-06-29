توم كروز يسرق الأضواء في أبوظبي| وينجح في المهمة المستحيلة

حضر النجم العالمي توم كروز عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط من فيلمه "Mission: Impossible"، في أبوظبي، فكانت الدولة العربية الوحيدة التي أُختيرت للعرض الأول للفيلم، وهذا يرجع لتصوير أغلب المشاهد من "المهمة المستحيلة" هناك.

أبطال فيلم المهمه المستحيلة في أبو ظبي

أبوظبي تستقبل أبطال "ميشن إمبوسيبل"

واستقبلت أبوظبي طاقم عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، إلى جانب هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

توم كروز يشيد بجمال أبو ظبي

وأعرب توم كروز عن سعادته لتواجده في أبوظبي، وبما شاهده من أماكن خلال التصوير، خصوصًا صحراء ليوا برمالها الذهبية، إلى جانب حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم، كما عبر عن إعجابه بالجمهور الكبير الذي توافد لتحيته وسط أجواء حماسية، خلال فعاليات السجادة الحمراء التي سبقت العرض الأول للفيلم.

توم كروز

توم كروز يكسر الحاجز ويصافح معجبيه

وحرص توم كروز على التقاط الصور مع المعجبين، والتوقيع لهم شخصاً شخصاً، وأصر على أن يصافح كل الحضور وتلبية طلباتهم لالتقاط الصور معه وتبادل التعليقات المرحة معهم.

الفترة التي استغرقتها مشاهد "المهمه المستحيلة" لتصويرها في أبو ظبي

وتطلبت المشاهد التي صورت في المطار الجديد 21 يوماً من التحضير، وسبعة أيام من أعمال التصوير بمشاركة 762 شخصاً من الممثلين والكوادر الفنية والموردين، علماً أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، ففي عام 2018، صور مشهد قفزة "هالو" في الإمارة.

العرض الأول من المهمة المستحيلة تزيح الستار عن المبني الجديد لمطار أب ظبي

وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد للمرة الأولى للمطار عند مشاهدة الفيلم، الذي سيعرض في دور السينما في 13 يوليو المقبل، ويظهر في الفيلم أيضًا الكثير من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى.

توم كروز في مطار أبو ظبي

توم كروز يفاجئ جمهوره بزيارته لـ أبوظبي

وكان النجم توم كروز قد وصل مدينة أبو ظبي، يوم الأحد الماضي على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، وشارك جمهوره ببعض اللقطات عبر حسابه الشخضي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليخطف الأنظار بشبابه ولياقته البدنيه.