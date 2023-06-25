توم كروز يروج لفيلمه الجديد في أبوظبي

استقبلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، الممثل العالمي توم كروز، نجم سلسلة "مهمة مستحيلة"، على متن أول رحلة استقبلها المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي الجديد.

توم كروز

وأعلن توم كروز فور وصوله عن الملصق الترويجي الجديد للعرض الافتتاحي الأول في الشرق الأوسط لفيلمه الجديد من السلسلة التي اشتهر بها، بحسب ما كشف عنه بيان "لجنة أبوظبي للأفلام".

نبذة عن توم كروز

اسمه بالكامل توماس كروز مابوثر الرابع ويُعرف باسمه الفني توم كروز من مواليد 3 يوليو /ممثل ومنتج سينمائي أمريكي عُرِف بأدائه لكثير من الأدوار في الأفلام الأمريكية التي نالت شهرة عالمية.

ترشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار وفاز ثلاث مرات بجائزة الغولدن غلوب، يُعرف بأنه سينتولوجي ملتزم ويُعتبر واحدًا من ضمن الممثلين الأعلى أجرًا في العالم.

حققت أفلامه أكثر من 4 مليار دولار أمريكي في أمريكا الشمالية وأكثر من 10٫1 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، ما جعله من ضمن نجوم شباك التذاكر الأعلى دخلاً على الإطلاق.

بدأ كروز حياته المهنية في أوائل الثمانينات وجاءت انطلاقته الحقيقية من خلال أدوار البطولة في الفيلم الكوميدي ريسكي بيزنس "1983" وفيلم الأكشن الدرامي توب غان "1986".

جاءت الإشادة النقدية بعدما لعب أدوارًا في أفلام الدراما لون المال "1986"، ورجل المطر "1988"، وولد في الرابع من يوليو "1989".

في الفيلم الأخير، جسد شخصية الجندي رون كوفيك، وفاز عن الدور بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل - فيلم دراما، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل و كنجم هوليودي في التسعينات، لعب كروز أدوار البطولة في عدة أفلام ناجحة مثل: فيلم الدراما القليل من الرجال الفاضلين "1992"، وفيلم الإثارة الشركة "1993"، وفيلم الرعب مقابلة مع مصاص الدماء "1994"، والفيلم الرومانسي جيري ماغواير"1996".

وحاز عن دوره في الفيلم الأخير علي جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي وترشح للأوسكار للمرة الثانية.

فاز عن دوره في فيلم الدراما ماغنوليا "1999" بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد - فيلم، كما ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، حيث لعب في الفيلم دور متحدث تحفيزي وكنجم أكشن، لعب كروز دور إيثان هانت في سلسلة أفلام المهمة المستحيلة.

كما قام بأدوار البطولة في أفلام خيال علمي وأكشن مثل: سماء الفانيلا "2001"، وتقرير الأقلية "2002"، والساموراي الأخير "2003"، وجانبية "2004"، وحرب العوالم "2005"، وفارس ويوم "2010"، وجاك ريتشر "2012"، والنسيان "2013"، وحافة الغد "2014"، والمومياء "2017".

تزوج كروز 3 مرات من النجمات ميمي روجرز، ونيكول كيدمان، وكيتي هولمز، لديه 3 أبناء، اثنان منهم بالتبني عندما كان متزوجًا من كيدمان وابنة بيولوجية من هولمز، يُعد كروز مُدافِع صريح للكنيسة السينتولوجية والبرامج الاجتماعية المرتبطة بها، فهو يُرجِع الفضل إليها في مساعدته علي التغلب على عسر القراءة.

في الألفينات، أثار جدلاً بسبب انتقاداته المرتبطة بالكنيسة للطب النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب، وجهوده للترويج للسينتولوجيا كدين في أوروبا، وفيديو مُسرب له يروج فيه للسينتولوجيا في مقابله معه.