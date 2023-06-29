معاينة حريق شقة سكنية في المنيب

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال أصحاب الشقة عن ملابسات الحريق.

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وتبين من الفحص نشوب حريق هائل داخل شقة داخل أحد طوابق عقار بشارع 26 يوليو، وأن الحريق قد التهم معظم محتويات الشقة، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق وتصاعد ألسنة لهب من شقة بعقار بشارع 26 يوليو بالمنيب، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة المنيب للسيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالمنيب دون وقوع أي إصابات، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بشارع المدبح بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة .

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بشارع المدبح بـمنطقة المنيب دون وقوع أي إصابات.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده للعقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، اشتعل حريق بمعرض أجهزة كهربائية، بإحدى قرى أطفيح في الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمعرض أجهزة كهربائية، في قرية صول بأطفيح. تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، لمحاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.