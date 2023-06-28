السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنيب

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب في الجيزة دون إصابات، وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل حريق شقة سكنية بالمنيب

كانت البداية بتلقى مأمور قسم الجيزة ، إخطارأ من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع المدبح.

تم دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع 26 يوليو وحاصر جال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد بعد انقاذ قاطنيها من النيران.

حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، في حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.

كانت البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور جمال عبد الناصر.

وقد انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام مركبة "توك توك" بالرصيف اتجاه ميدان جهينة، ما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

تم نقل المصابون الأربعة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

مصرع طفل.. أول ضحايا انفجار أنبوبة بوتاجاز منزل إسنا

لقي طفل حتفه ، نتيجة حريق نشب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية ترعة ناصر بإسنا جنوب الأقصر.

جاء ذلك بعد إصابة 13 شخصا في الحريق يوم الأحد الماضي، جرى نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي ومستشفى العديسات، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

والبداية كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر ، بلاغا من مركز شرطة إسنا بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة «محمد ع. ع» 48 عاما، موظف بالبريد بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير.

وأسفر الانفجار إجمالا حتى الآن عن وفاة الطفل «عمر. ص» وإصابة صاحب المنزل، وزوجته «سماح. ب» و11 آخرين من أبناء القرية، حاولوا إخماد الحريق.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي، ومستشفى العديسات، وتحرّر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.