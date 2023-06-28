انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مسجد بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة في منطقة البدرشين، ومعاينة مكان الحادث وحصر التلفيات.

تفاصيل حريق مسجد بالبدرشين

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل غرفة أعلى مسجد بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين ، وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل العثور على جثة محاسب داخل شقته في أكتوبر

في واقعة اخري ، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة "محاسب"، داخل شقته بدائرة قسم ثانِ أكتوبر في حالة تعفن.

وقد أفادت التحريات، بأن الأهالي اشتموا رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار محل سكنهم، وبإبلاغ الشرطة واستأذن النيابة العامة للدخول عُثر على جثة عبدالله ربيع، 55 سنة، محاسب، وكان مسجى على ظهره أعلى السرير يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة انتفاخ وتحلل رملي، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية على جسده

وتبين من أقوال نجله، أن والده يقيم بالشقة وحده ولا يشبته في الوفاة جنائية، كما أظهرت المعاينة عدم وجود بعثرة بمحتويات المكان وعثر على المتعلقات الشخصية للمتوفى وتبين سلامة جميع نوافذ ومداخل مسكنه.

تفاصيل العثور على جثة متحللة لشخص داخل شقته بالطالبية

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لشخص داخل شقته بمنطقة الطالبية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

والبداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.