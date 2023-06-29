أصالة تلتقي جمهورها في الإمارات الليلة

تستعد النجمة أصالة، اليوم الخميس، لاحياء حفلا غنائيا فى العين بالإمارات، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم أصالة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال النجمة أصالة

وكانت طرحت المطربة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها بعنوان "شبيه روحي"، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات نور المشيري، ألحان فايز السعيد وتوزيع زيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية :-

كلامك اللي يدوخ قلبي في دروبـك

ناهيك عن حسك اللي ياخذ أنفاسي

وش ودا قلبي ورا الشمس إلا إسلوبك

ويالبى شمس وراها قلبي وإحساسي

إنت الهوى والكمال بعين محبوبك

شبيه روحي وسموي لاإرتخى باسي

مافيك عيب سوى إني ما أرى عيوبك

حتى تـغليـك آحبـه يا بعد نـاسـي

ويا شمس يومي اللي كلما حين غروبك

أرقب صباحك ويغمرني ولـه قـاسـي

عصرت مـاي الخيال وشفتك بـكاسي

فيك احسد العطر بين انسامك وثوبك

واحسدني أحيان يـا تـاج على راسـي

وإن جت على الروحانا والروح من صوبك

من اول الحب لين إتـوقـف انفـاسي

كلامك وصوتـك اللي يلعن ابليـسه

حاجات لا مرو سمعي ضعت في دروبك

فارق عن العالم اسلوبك و احاسيسه

وش ودا قلبي ورا الشمس إلا اسلوبك