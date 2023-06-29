السعودية تبهر العالم بخطة تنظيم الحج.. فيديو

نجحت المملكة العربية السعودية في إدارة خطط واستعدادات وتنظيم الحشود المليونية في موسم الحج هذا العام، وذلك بعد تحديات على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد الحجاج، بسبب القيود الصحية.

وقال توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، "إنه بلغ عدد الحجاج لهذا العام مليون وثماني مائة وخمس وأربعين ألف وخمس وأربعين شخصا حتى الآن من أكثر من 150 دولة"، مضيفا: "حرصنا على الاستعداد المبكر لحج هذا العام، وقمنا بإنشاء مركز لإدارة كل المهام والمشاربع بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية".

تفويج الحجاج في وقت قياسي

وساهمت الخطة التنظيمية المحكمة وتقنيات النقل الحديثة في تفويج الحجاج في وقت قياسي، منها تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة التي استخدمت لأول مرة في حج هذا العام، ومشروع تبريد الطرق ومسالك المشاعر المقدسة عبر طلائها باللون الأبيض، وذلك بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج، إضافة إلى استخدام طائرات درون لفحص الطرق في المشاعر المقدسة.

وتشهد منطومة الحج والعمرة نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة التي تأتي ضمن جهود متكاملة لبناء منظومة حج مستدامة.