فوائد اليوجا للحوامل وتأثيرها على صحة الجنين

تحتاج كل أم إلى الاهتمام بحملها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على لياقتك البدنية، حيث أن الحمل لحظة ثمينة في عمر أي امرأة، لا يمكن الاستغناء عن لحظة وجود طفل داخل بطنك لعدة أشهر.

اليوجا للحوامل

وتعد اليوغا قبل الولادة من أفضل الطرق للنساء الحوامل، وإليكم فوائدها للحوامل وصحة الجنين

1- المحافظة على صحة ولياقة ونشاط الجسم

خلال فترة الحمل ، سيكون للجسم اختلافات طفيفة جسديًا وهرمونيًا وعقليًا بعض الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون والريلاكسين والبرولاكتين والأوكسيتوسين ستميل بشدة وتغير جسمك، وقد تساعدك ممارسة اليوجا على التكيف بشكل جيد ومتسق مع تغيير الجسم سوف يؤدي الجزء السفلي من الجسم إلى زيادة الحمل على نمو الطفل لذلك ، فإن تمارين اليوجا ستحفز العضلات وتمارسها أيضًا للتكيف. نتيجة لذلك ، ستخلق جسمًا صحيًا ونشطًا ويحافظ على لياقته خلال 9 أشهر من الحمل.

2- تعلم تقنية تنفس أفضل

من الطبيعي أن يكون لدى المرأة مثل هذا المزاج غير المستقر والعاطفي في كثير من الأحيان أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية في بعض الأحيان ، يزداد الأمر سوءًا من خلال المعاناة من الشعور بالقلق.

من خلال التنفس بشكل أفضل ، يمكنك التحكم في مشاعرك أيضًا لأنها تزيد من جودة التنفس بمستوى أكسجين كافٍ، وسيشعر الطفل داخل الرحم بالتحسن والاسترخاء أيضًا إذا كانت الأم تحتوي على كمية كبيرة من الأكسجين، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فالتنفس الأفضل سيخفف أيضًا من الألم أثناء الولادة ويساعد الطفل على أن يصبح أسهل أثناء تمدد المهبل. هذا هو السبب في وجود كلمة "التنفس هو أفضل صديق للطفل".

اليوجا للحوامل

3- زيادة توازن الجسم وعلاج آلام الخصر

من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا للأم الحامل فقدان توازن الجسم وألم الخصر بسبب نمو الطفل داخل الرحم حول الخصر. تساعد ممارسة اليوجا على تدوير الجسم من أجل الحفاظ على التوازن وإطالة عضلات الخصر لتكون أقوى وأكثر لياقة.

4- الاسترخاء والراحة أسهل

أثناء الحمل ، يمكن أن تشعر الأم بالقلق طوال الوقت بسبب التغيرات الهرمونية. سيجعلك حدس الأم لا تستطيع التوقف عن التفكير في نمو طفلك ، أو إعداده ، أو حتى مجرد اختيار طعام مغذي يمكن أن يكون مشكلة كبيرة. ينتج عن هذه الظروف صعوبة في النوم وحتى الشعور بالأرق في أسوأ الأحوال. ستساهم ممارسة اليوجا بانتظام في إحداث تأثير كبير لمساعدتك على أن تكون أكثر هدوءًا واسترخاء عندما تهاجمك الحالة الهرمونية. تعلم اليوغا أيضًا وضعية الاسترخاء للسافاسانا والتي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسهل.