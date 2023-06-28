السوشيال ميديا تفتح النار على ويجز بسبب مجتمع "الميم"|تعليق مطرب الراب

تعرض مطرب الراب ويجز إلى موجة حادة من الانتقادات خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه التعاقد على جولة حفلات عالمية مقرر إقامتها في صيف 2023، واتضح أن الشركة المنظمة للحفلات تدعم "مجتمع الميم" بصورة كبيرة والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيره.

السوشيال ميديا تفتح أبواب النيران على ويجز

نشر مطرب الراب ويجز، صورة البوستر الرسمي للحفل، وأعلن عن موعد حفلاته في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قائلًا: "الجولة العالمية المتوقعة لهذا الموسم، جولة WEGZ العالمية، تمهيدًا للموسيقى العربية في جميع أنحاء العالم".

ويجز

ولكن بالتدقيق اتضح أن تلك الشركة التي تعاقد معها ويجز تدعم مجتمع "الميم" بشكل كبير، والذي الذي جعل الجماهير تفتح أبواب النيران عليه، خاصة أن المجتمع المصري يرفض هذا الفعل.

أول رد فعل من ويجز بعد مهاجمته من قبل الجماهير

بعد أن نشر البوستر الرسمي لحفلاته الموسيقية القادمة، والتي أظهرت أن الشركة المنظمة تدعم مجتمع الميم، قام ويجز بحذف الصورة من حسابه بتطبيق انستجرام فى أول رد فعل له بعد الهجوم الذى تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجز

حفلات ويجز القادمة وفقًا للمنشور

ومن الدول المقرر أن يحيي ويجز من خلالها حفلاته: بروكسل يوم 27 نوفمبر، برلين يوم 1 أكتوبر، باريس يوم 4 أكتوبر، لندن يوم 5 أكتوبر وأيضا دول شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر، هوستن يوم 4 نوفمبر، لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

ويجز

والجدير بالذكر يستعد المطرب الشاب ويجز، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا يوم 15 يوليو المقبل في دبي، والذي يشاركه الغناء مع مطرب الراب ديزي تو سكيني، وتبدًأ الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

حضور والد ويجز إلى حفلاته الأخيرة

أشعل ويجز الأجواء في حفله الأخير بالتجمع الخامس، والذي يُعد أول حفل له بعد غياب 6 أشهر عن إحياء الحفلات في مصر، ووجه تحية خاصة إلى والده قائلًا: تحية لـ أبويا أول مرة يحضر لي حفلة، كل الناس لازم تحييه، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، كما مازح ويجز جمهوره قائلا: كل اللي عنده 21 سنة يرفع إيده فوق وبقول لهم أن العشرينيات عنق الزجاجة وهتعدي".