حريق داخل مسجد شهير بالبدرشين
شب منذ قليل، اليوم الأربعاء، حريق داخل المسجد الكبير بمركز البدرشين جنوب الجيزة .
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من مسجد بقرية ميت رهينة.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.
وتبين بالفحص نشوب حريق في غرفة أعلى المسجد الكبير وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي أرجاء المسجد دون إصابات
وخصصت الإدارة العامة للحماية المدنية رقم 180موحد لتلقي بلاغات الحرائق ونشرت عدة نصائح لتفادى الحرائق وهى:
- احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة متستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.
- لا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.
- لا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.
- لا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق او بالقرب من مصادر الحرارة او تحت السجاد.
- افصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.
- تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أى مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.
- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.
- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.
- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.