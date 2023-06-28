حريق داخل مسجد شهير بالبدرشين

شب منذ قليل، اليوم الأربعاء، حريق داخل المسجد الكبير بمركز البدرشين جنوب الجيزة .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من مسجد بقرية ميت رهينة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

وتبين بالفحص نشوب حريق في غرفة أعلى المسجد الكبير وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي أرجاء المسجد دون إصابات

وخصصت الإدارة العامة للحماية المدنية رقم 180موحد لتلقي بلاغات الحرائق ونشرت عدة نصائح لتفادى الحرائق وهى: