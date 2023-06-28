الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

خضراوات ترطب الجسم فى حر الصيف

خضروات
خضروات

يحتاج جسم الإنسان لوسائل ترطيب علي مدار يومه، ولذلك نظرا لارتفاع، وبعيدا عن الماء ينصح دائما بتناول العصائر الطبيعية والخضراوات الغنية بالمياه، والتى تساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

خضروات 

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك خضراوات غنية بالمياه وتساعد على الترطيب وهى:

-الخيار

يعتبر الخيار من الخضراوات التى تساعد  في ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالجفاف في فصل الصيف، وذلك لأنه يحتوى على  الماء، حيث يشكل نسبة 95% من قيمته الغذائية.

كما يتميز الخيار باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

خروات  

-الكرفس

يلعب الكرفس دورًا كبيرًا في الوقاية من الإصابة بالجفاف في الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء اللازم للحفاظ على ترطيب الجسم.

-الخس

يحتوى الخس على نسبة عالية من المياه، حيث يعادل نسبة الماء الموجود في الخس حوالي 95% من قيمته الغذائية، لذلك فهو من الخضراوات الورقية التي تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

خضروات 

-الطماطم

تحتوى الطماطم على نسبة عالية من المياه  فضلًا عن احتوائها على معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على توازن السوائل والأملاح.

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-الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على الماء الذي يحتاجه الجسم للحصول على الترطيب والوقاية من الجفاف بنسبة 94%، بالإضافة إلى غناه بالفيتامينات والمعادن الهامة.

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