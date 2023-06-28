كاف يبرز أهداف كهربا الأفريقية مع الأهلي في تتويجه الأخير

نشر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عبر صفحاته الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي عدد الاهداف التي سجلها كلا من شالويلي لاعب فريق صن داونز جنوب افريقيا ومحمود عبد المنعم الكهرباء لاعب النادي الاهلي خلال فعاليات النسخه الاخيره من مسابقات دوري ابطال افريقيا التي توج الاهلي بلقبها للمره ال 11 في تاريخي بعد تفوقه على نظيره الوداد المغربي.

وتمكن الثنائي من حصد لقب هداف النسخه الاخيره منه مسابقه دوري الابطال الافريقي برصيد 6 اهداف لكل من هما وتمكن كهرباء من التسجيل في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بعدما وقع على ثاني اهداف المارد الاحمر خلال مواجهه الذهاب التي اقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي فيما ودع فريق صن داونز الجنوب افريقيا منافسات البطوله من الدوري قبل النهائي عقب تعادله السلبي في الدار البيضاء على ملعب مركب محمد الخامس ثم السقوط في التعادل الايجابي بثنائيه لكل منهما امام الوداد المغربي إيابا.

ظهور مونديالي..

ويستعد الاهلي للمشاركه في كاس السوبر الافريقيه المقرر اقامته احد ايام 11 او 12 او 13 من شهر اغسطس المقبل بالمملكه العربيه السعوديه على ملعب الجوهره المشعه الذي اقترب كثيرا من استضافه المواجهه القاريه الافريقيه ويلتقي الاهلي نظيره اتحاد العاصمه في المنافسه على اللقب القري بعد ان توج الاخير بلقب الكونفدراليه.

كما يستعد الاحمر للمشاركه الرابعه على التوالي في فعاليات النسخه المقبله من كاس العالم للانديه المقرر اقامتها خلال فتره من 12 الى 22 من شهر ديسمبر المقبل بمدينه جده السعوديه وبمشاركه سبع انديه يمثلون ابطال القارات وعلى راسهم مانشستر سيتي الانجليزيه الذي توجد اخيرا بلقب دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه.