غرامة فورية.. عقوبات نحر الاضاحي في الشوارع

يحرص المسلمون خلال عيد الاضحى المبارك على شراء الاضاحي ونحرها والتي تعد من شعائر الاسلام واعظم وافضل العبادات للتقرب بها لله عز وجل، بل تعد سنة عن نبينا محمد"صلى الله عليه وسلم".



ويبدأ المسلمون في نحر الاضاحي اعتبارا من أول أيام عيد الاضحى وخلال أيام التشريق، ولكن قد يلجأ البعض إلى نحر الاضاحي في الشوارع والطرقات مما يؤدي إلى حدوث نوع من انواع التلوث البصري، فضلا عن انه يؤثر سلبا على صحة الانسان.

ولكن تأتي جهود الدولة في هذا الصدد لمنع حدوث أي مخالفات تنتج عن نحر الاضاحي في الشوارع وذلك بفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة الفورية.

وتأتي عقوبة المخالفين بفرض غرامة تصل من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، إذ تشكل لجان متخصصة في هذا الشأن لعمل محاضر للمخالفين.

ووفقًا للقانون فإنه يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

اداب نحر الاضاحي:

التأكد من سلامة الأضحية

استقبال القبلة أثناء الذبح

أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح

‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح

‏ الترفق عند ذبح الأضحية

لا تجُر الاضحية من موضع لآخر

‏ لا تظهر للاضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره

‏لا يمكن ذبح الاضحية بحضرة أضحية أخرى

‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح

عدم إعطاء الجزار أُجرته منها

عدم ترك المخلفات في الشوارع

عدم تلويث البدن والثياب بالدماء