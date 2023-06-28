لجان متابعة بالقصير للتأكيد سير أعمال ذبح الأضاحى بالمجازر

أكد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، بأنه تم تشكيل لجان متابعة وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة أثناء أيام العيد، مشيرا إلى ان الوحدة المحلية لمدينة القصير قامت برفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على أى طارئ.

فى ذات السياق قامت لجنة المتابعة بالوحدة المحلية، فى أول أيام عيد الأضحى،بالتأكيد على سير أعمال ذبح الأضاحي بالمجزر تحت إشراف الطب البيطرى، كما قامت اللجنة بالمرور على المناطق بالمدينة للتأكد من عدم الذبح خارج المجزر

وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتابعت اللجنة من خلال المرور الشواطئ والمتنزهات وتوافد الزائرين عليها ومتابعة اى تعديات بالمهد،

ومن ناحية أخرى قامت إدارة التموين بالمرور على محطات الوقود والمخابز للتأكيد على توافر المواد البترولية وحركة المخابز.

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتكثيف المتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

و كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا والتأكد من سلامة الاضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها و تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وطرح اللحوم و الدواجن و جميع السلع الغذائية بمنافذ مديرية الزراعة بأسعار مخفضة والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها باسعار مخفضة للاهالى وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين .

توفير السلع الاساسية بمنافذ المديرية والإدارات

واكدت المهندسة نهي قديس مديرة الشئون الزراعية والقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الاحمر انه يتم توفير السلع الاساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها بالإضافة إلي توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الالبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الاحمر باسعار مخفضة عن الاسواق .

كما أعلنت المهندسة نهي قديس عن توافر خراف حية بالشركة المصرية المصرية لتجارة الجملة بسعر ١٧٠ جنيه للكيلو قائم

بالإضافة إلي لحوم برازيلي مجمدة بسعر ١٦٠ جنيه ولحوم سوداني طازجة بسعر ١٩٥ جنيه للكيلو .

كما أوضح الدكتور محمد السيد براوي مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر انه سوف يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال ايام التشريق مشيرا الى انه يتم تطبيق غرامة 50 الف حنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع وقد قامت مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر بمناشدة الاهالى بعدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الاضحية

كما اشار الى اعمال المديرية المستمرة من القيام بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية و حملات عامة لضبط الاسوق .

المجزر

المجزر

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المجزر

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