محافظ الشرقية يُشيد بمبادرة "100 يوم صحة" ويُهنىء الطاقم بعيد الاضحي المبارك

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمبادرة “100 يوم صحة”، والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

محافظ الشرقية يتفقد خدمات المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”

وتفقد المحافظ، اصطفاف إحدى سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام مستشفي المبرة بمدينة الزقازيق، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بجانب تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة لجميع المواطنين بالمجان، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة ، والتي تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة " الاعتلال الكلوي ، السكري ، إرتفاع ضغط الدم ، السمنة وزيادة الوزن " وخدمات دعم صحة المرأة " التوعية بالفحص الذاتي للثدي ، التوعية بالصحة الإنجابية ، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، العناية بصحة الأم والجنين ، كشف وعلاج السمع للأطفال حديثي الولادة، و فحص المقبلين على الزواج و كبار السن والأطفال المبتسرين.

وتشمل "100 يوم صحة" مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال، وذلك من خلال فرق طبية ثابتة وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة 100 يوم صحة، تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان وتبرز الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

100 يوم صحة.. مبادرة من وزارة الصحة

قدم محافظ الشرقية الشكر لكافة الأطباء وطاقم التمريض المشاركين في الحملة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك داعيا المولي عزو وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية