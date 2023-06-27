الكشف علي ٩٥٨ مواطن خلال يومين من مبادرة ١٠٠ يوم صحة بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر العيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة لمتابعة سير العمل موجهاً بتقديم كافة اوجه الدعم لإنجاح الحملة

وفقا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الصحة بالمحافظة تزامناً مع انطلاق مبادرة١٠٠ يوم صحة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية

وأكد العربي ان الفرق الثابته والمتنقلة تتواجد بكامل طاقتها وانه سيتم تقديم جميع المبادرات الرئاسية من خلال مبادرة ١٠٠ يوم صحة

يذكر أن مديرية الصحة بالبحر الاحمر تقدم خدمات المبادرة من خلال أماكن التمركز الميداني بالممشي السياحي وممشي شيري و تشتمل علي فحص صحة المرأة والامراض المزمنه والاعتلال الكلوي و الأم والجنين و السمعيات و التقزم و الانيميا و كبار السن و قلبك أمانة

كما يصاحب عمل فرق المبادارات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي

بالاضافة الي زيادة عدد القوافل الطبية من اجل استهداف اكبر عدد ممكن من المواطنين .

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أول أمس الأحد، من مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إنطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في إطار خطة الوزارة وحرصها علي تقديم الخدمات الصحية لأكبر قدر من المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية وتستمر لمدة 100 يوم حتي أكتوبر المقبل للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوي للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار الأمراض الوراثية .

وأوضحت الوزراة، أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعية لخدمات وزارة الصحة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلي رأسها خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة

وتستهدف المبادرة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية و إجراء مسوح طبية وتوفير الأدوية للمرضي و تكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية، بالإضافة إلي نشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

ومن ناحية أخرى أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته للدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الصحة بالمحافظة تزامناً مع فترة المبادرة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية علي أن يتم التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمديرية والفرق الثابتة والمتنقلة لتذليل اي مشكلات تعوق المبادرة وتقديم الخدمات الطبية لموطني المحافظة الساحلية .

المبادرة

المبادرة