عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد مع سكان الحى الإمارتى

عيد الأضحى المبارك.. أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الشيخ زايد بالحى الإماراتى جنوب المدينة بحضوراللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية ببورسعيد ، كما توافد الٱلاف من أبناء المحافظة على المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الاضحى المبارك .

تبادل التهاني

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى مع أبناء المحافظة حيث تناولت خطبة العيد الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك ، وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة بورسعيد خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وهنأ المحافظ المصلين والأهالي بحلول عيد الأضحى المبارك ووزعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الحلوى على المصلين .

على جانب آخر توافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد .