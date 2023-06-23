سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه شرب

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمحافظة بورسعيد لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد ، والتأكد من إلتزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطه الشرب عند ك ٣١.٥ من ترعه بورسعيد والتي تُغذى مدينة بورسعيد بإحتياجاتها من مياه الشرب .

والتقى الدكتور سويلم باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان كلاً من ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد .. حيث تبين قيام أجهزة وزارة الرى بإستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة .

كما وجه، للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك ٣٢.٥٠ وحتى النهاية خلال ١٠ أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن نهو أعمال التطهير .

وخلال الزيارة التفقدية .. وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بالإستمرار فى تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين ، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية .

وزير الموارد المائية والري

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد

وزير الري خلال الجولة التفقدية

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد