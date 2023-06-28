محافظ المنوفية يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الرؤوف الرحيم ويشارك المواطنين فرحتهم

أدي صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك ، وسط جموع المصلين بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم ، وبحضور نائبه محمد موسى، واللواء حازم عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .



حيث ألقي الشيخ كمال عمار مدير الدعوة ، خطبة العيد مقدماً التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحي المبارك ، مؤكداً أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة ، وتتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية ، وأن يوم عيد الأضحي أعظم الايام عند الله وهو يوم الحج الأكبر ، وهذا اليوم العظيم يجسد في نفوس المصريين معاني التضحية والفداء والتضحية ألوان ودرجات وليست شعارات وكلمات ، تقال باللسان إنما التضحية بذل وعطاء ، فداء وايثار ، وقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم أروع الامثلة في التضحية والفداء ، والمحن والابتلاءات لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا جنسا ولا سنا ، ولا تجامل أحدا حتي ولو كان رسولا أو نبيا ، يظنها الناس ابتلاءات وما هي إلا مفاتيح السعد، يدفع الله بها عنك شرا ويكتب لك بها أجرا ، وسيدنا ابراهيم يعلمنا ان التعلق بالله هو الامن الذي لا ينقطع ، ويعلمنا أن طريق الصبر نهايته جبر ، وأن عظم البلاء علي قدر عظم الرجال .



وخلال الخطبة ، أكد فضيلة الشبخ كمال عمار أن هذا اليوم فرصة لتوطيد صلة الارحام بين الاسر وعلينا ضرورة إغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل ، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو بها الدين الأسلامي ، مشيراً إلي أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس .



ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة ، ومتمنياً أن يعيد المولي عز وجل هذه الأيام علي أمتنا الأسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.