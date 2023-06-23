طريقة عمل أصابع زينب دايت| احتفلي بالعيد

في الأعياد تتفنن الأمهات في تقديم الحلويات لأفراد أسرتها، كجزء من الإحتفال باليوم، إلا أن متابعي الدايت يواجهون مشكلة، إما أن يخربون الحمية الغذائية الخاصة بهم ويزدادوا في الوزن، أو يلتزمون بالدايت ويحرمون أنفسهم من الإحتفال بهذا اليوم، ولذلك نقدم لك طريقة عمل أصابع زينب دايت، لمذاق رائع قليلة السعرات الحرارية.

أصابع زينب

طريقة تحضير أصابع زينب للدايت

المقادير

- السميد : كوب ونصف

- الدقيق الأبيض : كوب ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- اليانسون : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الماء : كوب

- العسل : حسب الرغبة (بدرجة حرارة الغرفة)

طريقة التحضير

ضعي السميد، والدقيق، والملح، والبيكنج باودر، واليانسون في وعاء عميق، واخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي الزيت، وأعيدي الخلط مرة أخرى حتى يتجانس، ثم اسكبي الماء تدريجياً، واعجني بيديكِ جيداً لتحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي الوعاء، واتركي العجينة حتى ترتاح لحوالي نصف ساعة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالقليل من الزيت النباتي.

إصنعي كرات صغيرة الحجم من العجينة، ثم مرّريها على مصفاة لتحصلي على الشكل المطلوب ووزعيها في صينية الفرن المحضّرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تتحمر، ثم أخرجيها وضعي أصابع زينب في طبق التقديم، وحلّي بالعسل، وقدميه.