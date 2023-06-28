الآلآف يؤدون صلاة عيد الأضحى بجامع الأزهر.. صور

أدى الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع الأزهر من مختلف الأجيال العمرية وسط حالة من البهجة حيث امتلئ المسجد وساحاته بالمصلين وسط إجراءات احترازية.

وحرص عدد من المواطنين بعد الصلاة على التقاط الصور التذكارية فى رحاب الجامع الأزهر فيما حرص المسئولين عن المسجد تسهيل خروج المواطنين بعد انتهاء الصلاة.

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباح اليوم الأربعاء.

في هذا السياق قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ( متفق عليه).