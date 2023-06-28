عيد الأضحى المبارك.. صيحات مكياج 2023

اتبعيها في العيد

عيد الأضحى المبارك.. ترغب النساء في لفت الأنظار في عزائم عيد الأضحى المبارك، وتظهر بملامح جذابة ومميزة، لذا نقدم لك أبرز الصيحات المميزة لعام 2023 في المكياج لتتألقين في العيد.

عيون الباستيل

عيد الأضحى المبارك .. الألوان الزاهية على الجفون هي الموضة الرائجة هذا الصيف. إستخدمي ظلال العيون البيضاء على جفونك قبل تطبيق ألوان الباستيل حتى لا تبدو باهتة على وجهك.

أحمر خدود قوي

عيد الأضحى المبارك.. اختاري أحمر خدود بلون خفيف سواء كان كريمياً أو مسحوقاً، وطبيقيه بطريقة تصاعدية بحيث تستخدمي فرشاة صغيرة مستديرة لوضع اللون عند عظمة الخدود ومن ثم بصورة أقوى بالتدريج للأعلى للوصول الى إسفل الحاجب.

شفتين بلونين مختلفين

حددي شفتيك بمخطط شفاه بلون واحد، إستخدمي أحمر شفاه سائل يجف بسرعة، طبقي على الشفة الأولى اللون الأول، إنتظري قليلاً ثم طبقي لوناً آخر على الشفة الثانية وإنتظري لبرهة قبل أن تطبقي شفتيك.

بشرة شفافة

الإتجاه الرائج هو إلى لون بشرة شفافة ممزوجة جيداً بإسفنجة تجميل وأحمر خدود كريمي خفيف ناعم. فالبشرة النضرة الندية والتي بالكاد مغطاة هي ميزة هذا الصيف.

عظام الخدود شديدة اللمعان

في هذا الصيف سوف نرى توهجاً لامعاً على عظام الوجنتين يمنحك طلة بارزة ملفتة من خلال تطبيق الهايلايتر بقوة. وإذا أردت يمكنك تطبيق الهلايتر البودرة لتحصلي على مظهراً معدنياً بارزاً.

حواجب مزينة

إذا كانت حواجبك رفيعة، يمكنك تجربة الحاجب المزين اللامع. طبقي ظلال العيون الكريمية اللامعة أو المطفأة، والتي ستكون أسهل من إستخدام تلك السائلة، على حاجبيك بشكل أوسع من رفع الحاجب.