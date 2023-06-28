عيد الأضحى .. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة

عيد الأضحى.. توافد العديد من اهالي البحر الاحمر لأداء صلاة عيد الأضحى بساحة بمسجد وساحة جامع الميناء الكبير بمدينة الغردقة 2023.

الصلاة

عيد الأضحى.. حيث أدى كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر صلاة عيد الاضحي المبارك من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين. ورافقه اللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات و اللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

الصلاة

وشهدت صلاة العيد أجواء من الفرحة والسعادة على المواطنين والذين بدأوا في التوافد على ساحات صلاة عيد الأضحي منذالصباح الباكر اليوم وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.

الصلاة

الصلاة

الصلاة

الصلاة

الصلاة

الصلاة