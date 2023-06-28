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الآلآف يؤدون صلاة عيد الأضحى بجامع الأزهر.. صور عيد الأضحى .. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة
الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص.. صور

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد عمرو بن العاص وسط حالة من البهجة والفرحة على وجوههم، وذلك من مختلف الأجيال العمرية.

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مئات الأسر تتوافد على المساجد والساحات بفيصل لتأدية صلاة عيد الاضحى.. صور

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توافد المصلين على مساجد الدقهلية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباح اليوم الأربعاء.

في هذا السياق قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ( متفق عليه).

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