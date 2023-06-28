مئات الأسر تتوافد على المساجد والساحات بفيصل لتأدية صلاة عيد الاضحى.. صور

توافد مئات الأسر على المساجد والساحات بمنطقة فيصل من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

واصطحب الأسر الأطفال، لمشاركتهم الصلاة وفرحة العيد.

ويعد أول يوم عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني من الإجازة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والتي بدأت أمس الثلاثاء وقفة عرفة وتنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ٢٠٣٣.

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.