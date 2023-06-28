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الآلآف يؤدون صلاة عيد الأضحى بجامع الأزهر.. صور عيد الأضحى .. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة
الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مئات الأسر تتوافد على المساجد والساحات بفيصل لتأدية صلاة عيد الاضحى.. صور

صلاة عيد الأضحى بفيصل
صلاة عيد الأضحى بفيصل

توافد مئات الأسر على المساجد والساحات بمنطقة فيصل من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

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واصطحب الأسر الأطفال، لمشاركتهم الصلاة وفرحة العيد.

ويعد أول يوم عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني من الإجازة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والتي بدأت أمس الثلاثاء وقفة عرفة وتنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو لعام ٢٠٣٣.

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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