توافد المصلين على مساجد الدقهلية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

توافد المصلين على مساجد الدقهلية صباح اليوم الأربعاء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط حالة من البهجة والسرور على الكبار والصغار خلال توافدهم على المساجد

وتوافد المصلون، وسط أجواء الاحتفال والبهجة بالعيد، وتجمع عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأطفال.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالدقهلية ضوابط صلاة عيد الأضحى أنه تم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا، مبينة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الأضحى جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.