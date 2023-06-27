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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الجزارة لومة تغير صورة المرأة النمطية وتنتظر عريس شهم .. فيديو

الجزارة لومة
الجزارة لومة

قالت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الاسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، إن الجميع يثق فيها حتى أنهم اعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.

وأشارت إلى أن هناك من كان يخاف التعامل معها في البداية، مؤكدة أن الجميع أصبح يقدم الدعم لها واستوعبوا فكرة عملها بالجزارة، وهناك الكثير من الزبائن يشجعونها على الاستمرار في المهنة.

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وأوضحت أنها تذبح الأضاحي بنفسها دون وجود أي تعب، مطالبة بتجنب وضع اللحم في الأكياس عقب الذبح مباشرة، ولابد أن يتم تشميع اللحم من خلال وضعه أمام المراوح والتكييفات.
وتابعت: "أنا غير مرتبطة وأتمنى شخص يكون رجل بمعنى الكلمة وشهم وجدع"، مشيرة إلى أن عملها بالجزارة لم يكن السبب في عدم ارتباطها وزواجها حتى الآن، جاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس".

 

 

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