الأضاحي تملء الشوارع.. الخير يعم مصر والفقراء عيدهم سعادة

تشهد شوارع القاهرة والمحافظات بالأضاحي على كافة أشكالها سواء البقري منها أو الجاموسي أو الضأن أو الماعز.

ولوحظ حركة كبيرة على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، لسيارات تقل أضاحي إلى القاهرة من أقاليم الوجه البحري، ما يدل على كثرة الأضاحي ووفرتها وحرص المضحون على إرضاء الفقراء في وقت يشهد فيه سوق المواشي بارتفاع أسعار غير مسبوق نتيجة غلاء الأعلاف وارتفاع سعر العملة الصعبة.

ويستعد المضحون ولمدة 4 أيام هم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة لذبح أضحياتهم، تنفيذًا لسُنّة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتقربًا إلى الله تعالى، واستجابةً لأمره.

وتعتبر الأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.

آداب الأضحية

ووفقًا لدار الإفتاء فإن هناك عددًا من آداب الأضحية في الإسلام وهي التأكد من سلامتها، أما آداب الذبح فهو جعلها تستقبل القبلة، وتسمية الله عليها وذبحها على جانبها مع الرفق، وتجنب ترك مخلفاتها في الشوارع وعدم تلويث الحائط والثياب بالدم وعدم إعطاء الجزار أجرته منها، وعدم جرها من موضع لآخر، تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أي التريث فترة بعد الذبح، وعدم إظهار آلة الذبح لها، وتجنب ذبحها بحضرة أضحية أخرى، وإراحتها وعرض الماء عليها وتجنب إرهابها بحضور عدد من الناس.

تقسيم الأضحية

يرى الحنفية والحنابلة أنه يستحب تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء وهم : "جزء للفقراء وجزء للإهداء وجزء للمضحي نفسه، ويرى المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.

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