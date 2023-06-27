درجات الحرارة في المشاعر المقدسة مستقرة نسبيًا

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، عن درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، مشددًا على أن أجواء المشاعر المقدسة مستقرة نسبيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة فترة الظهيرة.

درجات الحرارة في المشاعر المقدسة:

وقال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، إذ بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذرًا ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة إذ بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".

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كما أضاف "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خصوصًا الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، طالب في وقت سابق اليوم، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 287 حالة إصابة بالإجهاد الحراري لعدد من الحجاج خلال مناسك الحج، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وجاء ذلك وفقًا لخبر عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

الصحة السعودية تعلن أعداد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله:

ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، يمثل تحديًا أمام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

الصحة السعودية تنصح الحجاج في موسم الحج لتجنب أشعة الشمس:

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عددًا من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطرًا على الكثير من الحجاج خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.