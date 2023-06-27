أزمة في مخيمات الحج السياحي بعرفات.. وتنسيق مع وزارة الحج السعودية لحلها

أكدت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ان عملية تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات من خلال شركات السياحة تمت بنجاح كبير ودون اية مشاكل علي الاطلاق.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحي، انه تم بفضل التسهيلات الكبري والجهود الجبارة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم الحج، إلى جانب الخبرة الكبيرة للشركات في تنظيم الحج، ان هناك التزام من اغلب المطوفين بالخدمات المتفق علي تقديمها للحجاج.

وأضافت “سامي”، ان هناك بعض السلبيات التي ظهرت وتدخلت بعثة الحج السياحي لحلها فورا والتي من بينها وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم يجد لها مكانا بالمخيمات المخصصة لها ، بسبب دخول بعض حاملي التأشيرات الاخري الي المخيم.

ونوهت بأن بعثة الحج السياحي تدخلت على الفور وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا والزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به.

وشددت سامية سامي، علي انه سيتم تقييم اداء جميع المطوفين واتخاذ اجراءات مشددة مع المقصرين منهم.

وأشارت الي ان احمد عيسي وزير السياحة تابع مع البعثة عمليات تصعيد حجاج الشركات وطلب موافاته بتقارير طوال اليوم باحوال الحجاج كما أصدر توجيهاته للبعثة بالاستمرار في متابعة الحجاج في النفرة وطوال ايام التشريق وضرورة ملازمة بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم

وذكرت سامية سامي ان عملية تصعيد الحجاج الي عرفات سارت بسهولة ويسر في ظل خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق لعملية التصعيد ، وقالت إن جميع مخيمات السياحة بعرفات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ، مشيرة الي وجود بعض السلبيات التي سارعت البعثة ولجانها بحلها فورا

وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج