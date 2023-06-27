المصريون بالخارج يشيدون باستخدام الذكاء الإصطناعي في الحج لأول مرة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ولأول مرة تستخدم وزارة الداخلية السعودية الذكاء الإصطناعي بموسم الحج 2023/1444، بإستخدام تقنيات متطورة لحج ذكي، وذلك من خلال شراكة وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي (سدايا)، وذلك من خلال إطلاق ثلاث منصات إلكترونية وهي منصة سواهر، ومنصة بصير لإدارة الحشود، ومنصة لوحة بيانات التحليلات المتقدمة.

وزارة الداخلية السعودية تستخدم الذكاء الإصطناعي بموسم الحج

وأوضح “حنفي”، أن هذه المنصات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة، وربط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أتظمة الذكاء الإصطناعي، وتحقيق تجربة موسم حج إستثنائي سخر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وتمكين رحلة حج ميسرة يطفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة كل ذلك يدار بجهود فريق عمل متكامل وطني سعودي بني حوارزميات ذكاء إصطناعي وطنية بالشراكة مع (سدايا) .

و كشف المتحدث الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية صالح الزويد، عملية نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، منوهًا بأن تمت عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات بوقت قياسي وقبل الوقت المحدد لها بـ60 دقيقة، بشكل سريع وسهل على الحجاج.

نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى منى عبر قطار المشاعر:

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وأوضح متحدث النقل، أنه تم نقل 300 ألف حاج من مشعر عرفات إلى منى عبر قطار المشاعر قبل الموعد المحدد بساعة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوقوف على إجراءات موسم الحج.

ونشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو للمتحدث باسم الهيئة العامة للنقل بالسعودية، وهو يتحدث عن مستجدات موسم الحج.

وكانت قافلة تابعة لوزارة الصحة السعودية، نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، وانطلقت هذه القافلة فجر اليوم والتي تقل حجاجًا من مختلف الجنسيات.