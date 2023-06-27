السعودية.. توزيع أكثر من 963 ألف م3 من المياه على الحجاج يوم التروية

أعلنت شركة المياه الوطنية بالسعودية استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أُعدت لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ.

وأشارت الشركة إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية فقد بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف (963) ألف متر مكعب، بضخ مستمر على مدار الساعة على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ومرافق الحرم المكي ، مع جاهزية الخزن الاستراتيجي والتشغيلي ، ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة وفقاً للممارسات المهنية ، وأكثر من ( 4100) فحص مخبري تم اجراءه لضمان جودة وسلامة المياه ، وفق المواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأكدت أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالسلامة ولله الحمد، إضافة إلى الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ –لا سمح الله-.