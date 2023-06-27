عاجل
علاج هرموني رخيص يضاعف قدرة الأزواج المصابين بالعقم.. أمل جديد للمرضى سلسلة طويلة من السيارات تقل الأضاحي للقاهرة.. شاهد المصريون بالخارج يشيدون باستخدام الذكاء الإصطناعي في الحج لأول مرة
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طبيبة تحذر من شرب الماء البارد في الحر منعًا لحدوث كارثة صحية

أضرار الماء البارد
أضرار الماء البارد

 أوصت أخصائية أمراض باطنية، بضرورة شُرب الماء في الطقس الحار بدرجة حرارة الغرفة بدلًا من الماء البارد.

txt

فوائد الماء المالح لعلاج الأمراض الجلدية

 أضرار شُرب الماء البارد:

 ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أشارت الطبيبة إلى أنه من الأفضل شرب ماء حرارته أقل بـ ١٠ درجات من درجة حرارة الجسم، أي 26 درجة مئوية وتعتبر هذه درجة حرارة مثالية للماء الذي نشربه.

أضرار الماء البارد

 وبحسب نصائح الطبيبة، يسبب شرب الماء المثلج إلى تشنج الأوعية الدموية ويضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، لذلك لا ينصح أبدًا بشرب الماء المثلج؛ لأنه في حالة ضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية تضعف مقاومة خلايا منظومة المناعة أيضًا.

 وأضافت الطبيبة: "إذا كان للشخص استعداد للعدوى فسوف يصاب حتمًا"، مضيفة: "نتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بأمراض البرد وأمراض البلعوم واللوزتين".

الجريدة الورقية