طبيبة تحذر من شرب الماء البارد في الحر منعًا لحدوث كارثة صحية

أوصت أخصائية أمراض باطنية، بضرورة شُرب الماء في الطقس الحار بدرجة حرارة الغرفة بدلًا من الماء البارد.

أضرار شُرب الماء البارد:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أشارت الطبيبة إلى أنه من الأفضل شرب ماء حرارته أقل بـ ١٠ درجات من درجة حرارة الجسم، أي 26 درجة مئوية وتعتبر هذه درجة حرارة مثالية للماء الذي نشربه.

أضرار الماء البارد

وبحسب نصائح الطبيبة، يسبب شرب الماء المثلج إلى تشنج الأوعية الدموية ويضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، لذلك لا ينصح أبدًا بشرب الماء المثلج؛ لأنه في حالة ضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية تضعف مقاومة خلايا منظومة المناعة أيضًا.

وأضافت الطبيبة: "إذا كان للشخص استعداد للعدوى فسوف يصاب حتمًا"، مضيفة: "نتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بأمراض البرد وأمراض البلعوم واللوزتين".