اصنعي الكيكة علي الطريقة الألمانية بخطوات بسيطة

تعتبر الكيكة الألمانية من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها على طريقة المطبخ الألماني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاقها الساحر واللذيذ.

الكيكة الألمانية

مقادير الكيكة الألمانية

- مقادير الحشوة :

جوز الهند : 2 كوب

الزبدة : نصف ملعقة كبيرة

سكر : نصف كوب

حليب : كوب

الفانيليا : ملعقة كبيرة

صفار البيض : 3 حبات

- البيض : 4 حبات

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- طحين : 2 كوب

- سكر : كوب

- الكاكاو : ربع كوب (سادة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- لبن : كوب

الكيكة الألمانية

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الفانيليا وكوب سكر حتى يصبح خليط كريمي فاتح اللون.

أضيفي الزيت النباتي واستمري بالخفق.

نخلّي الطحين مع البيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح.

أضيفي كوب اللبن تدريجياً مع خليط الطحين واخفقي حتى نفاذ الكمية.

صبي خليط الكيك في صينية الخبز، واخبزيها في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يقلب القالب على الرف الشبك ويترك ليبرد.

لتحضير الحشوة: ضعي صفار البيض مع ملعقة كبيرة فانيليا، وكوب الحليب والزبدة، ونصف كوب سكر، ورشة الملح، وجوز الهند، ونحرك على النار حتى يتماسك ويترك ليبرد قبل الحشي.

قطعي الكيكة واحشيها بمزيج الحشوة ثم قدمي الكيكة مزينة بحسب الرغبة.