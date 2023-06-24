طريقة عمل الكيكة الألمانية علي خطي المطاعم

تعد الكيكة الألمانية من أطيب الحلويات الخفيفة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاقها المميز.

الكيكة الألمانية

مقادير الكيكة الألمانية

كوبين وربع دقيق (٢٧٠)غ

ملعقه صغيره بيكنج صودا

رشه ملح

ملعقه صغيره بيكنج بودر

ملعقه كبيره شكولاته بودره

١١٤ غرام شكولاته شبه محلاه

١/٢ كوب قهوه (نسكافيه وماء)ساخن

كوب وربع زبده حراره الغرفه (٢٨٠)غ

كوب ونص سكر (٣٥٠)غ

٤بيضات مفصول الصفار عن البياض

ملعقه فانيلا

كوب كريمه(٢٤٠)غ

الكيكة الألمانية

طريقة التحضير



١-جميع المكونات الجافيه ننخلها ونتركها على جنب

٢- نخلط الكوفي مع الشكولاته ونذوبها

٣-نخفق الزبده لين تصير كريميه وبعدها نضيف السكر ونكمل خلط لين تصير كريميه وبعدين ننزل صفار البيض بالتدريج وبعدين ننزل الشكولاته المذوبه بالقهوه بالتدريج

٤-الان خليط الزبده جاهز نضيف المكونات الجافه والكريمه بالتدرج، ونتركه على جنب

٥-نخلط بياض البيض بالخلاط المضر لين يتكاثف بعدين نضيف ٣ملاعق سكر ونخلط لين يصير متماسك مثل الفديو

٦-الان نخلط بياض البيض مع خليط الكيك بالملعقه المسطحه وانتبو بياض البيض مانبيه يقلب سائل

٧-نقسمها بصينتين او ٣ تقريباً ٥ انش ماتكون كبيره وبالفرن الحراره ١٧٠من تحت لمده ٣٥ -٣٠

الصوص:

كوب ونص سكر بني (٢٥٠)غ

ملعقه صغيره ملح

٣/٤ زبده (١٧٠) غ

حليب مبخر ٣٥٠غ

٣صفار بيضات

ملعقه فانيلا

كوب ونص جوز هند ويفضل يكون الرطب

كوب بييكان مكسر كلها المكونات على نار هادي الا جوز الهند والبيكان بالنهايه ونحرك باستمرار ولمن تثقل شوي نشيلها من النار ونضيف البيكان وجوز الهند وبالثلاجه لين تبرد

وبعديها نحشي الكيك بعد مايبرد وبالعافيه