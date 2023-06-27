اداب بنها تناقش 11 مشروع تخرج طلابي بقسم الإعلام

أعلنت الدكتورة سمية عرفات رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب – جامعة بنها انه تم الإنتهاء من مناقشة 11 مشروع تخرج طلابي مقدمة من طلاب قسم الصحافة بالكلية .

مشيرة الى انه تم مناقشة الإحدى عشر مشروعا للتخرج المقدمة من طلاب شعبة الصحافة تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو عرب عميد كلية الاداب .

وأضافت الدكتورة سمية عرفات الى انه تم مناقشة المشروعات من خلال نخبة من خبراء الاعلام حيث تشكلت لجنة المناقشة من كلا من محمد امين رئيس تحرير مجلة أكتوبر والاعلامي وعضو مجلس النواب احمد بدوي مدير تحرير صحيفة الجمهورية، وعلي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام ، حيث أبدت لجنة المناقشة اعجابها الشديد بافكار المشروعات والجهد المبذول فيها .

واعلنت الدكتورة سمية عرفات قرار لجنة التحكيم والتى اسفرت نتائجها عن تميز العديد من الاعمال، حيث حصل مشروعا (كش ملك) ، و ( خارج المنافسة)على أفضل حوار، وتشاركت مشروعات (تراث) و ( العاصمة) و (كش ملك) مرتبة أفضل غلاف، و حصل مشروعا ( كميت ) و ( ال البيت) على مركز أفضل فكرة، وتقاسم مشروعا (التراث) و (حياة كريمة) أفضل اخراج، وحصل مشروعا (بروفيشينال) و ( متر مربع) على مرتبة أفضل عنوان.

كلية الاداب ببنها

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