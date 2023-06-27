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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهاً للجرام

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 27 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعاً بنحو 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2300 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

 أسعار الذهب

 

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 430 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2300  جنيهًا حتى الآن. 

 

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أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض الدولار

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أسعار الذهب تتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة

 

أسعار الذهب فى مصر الآن:

 

أسعار الذهب

 

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2300  جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2628 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعر عيار "22" مستوى 2409 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1921  جنيهًا، في حين بلغ متوسط  سعر عيار "14" سعر 1533 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعر عيار "12" مستوى 1314 جنيهًا،  بينما بلغ متوسط  سعر عيار "9" مستوى 985 جنيهًا  وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1919 دولارًا للأوقية.

 

أسعار الذهب العالمية :

 

أسعار الذهب

 

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى مستوى سعر 1925.80 دولار للأونصة في طريقه للارتفاع بنسبة 0.2% هذا الأسبوع.

 

 كما صعدت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل إلى نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1935.60 دولار.

 

المعادن النفيسة الأخرى: 

 

 أسعار الفضة

 

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 1% لتصل إلى مستوى سعر  23 دولار للأونصة.

 

وعلى نفس المنوال  زاد  البلاتين بما يصل الى نحو 1% ليصل إلى مستوى سعر 933 دولار، وزادت أسعار البلاديوم بما يصل نسبته 1% ليصل إلى مستوى سعر 1319.02 دولار.

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