أسعار الذهب تتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة

سجلت أسعار الذهب، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 يونيو، وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأميركية بما فاق أثر احتمالات توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1945.09 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.80 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم. لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4 بالمئة.

ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2 بالمئة بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولار أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.

أسعار الذهب في مصر

عيار 21 يسجل 2350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2014 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2686 جنيها

الجنيه الذهب 18800 جنيه.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي في نطاقات تداول ضيقة بعض الشيء وذلك بسبب غياب التطورات في الأسواق المحلية، واعتماد حركة الذهب بشكل كبير على أوضاع السوق العالمي، وهو ما يعكس عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي إلى حد ما، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

ومن جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.