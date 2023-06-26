أسعار الذهب ترتفع بدعم من انخفاض الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأميركي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 1.8 بالمئة في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولار للأوقية يوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يوينو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2240 جنيهًا للجرام دون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر.

عيار 21 يسجل 2240 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1920 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2560 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17920 جنيهًا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.