تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة وشوادر الذبح بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، عن تنفيذ عدة حملات تفتيشية مكبرة، للمرور على محلات الجزارة وشوادر الذبح، استعداداً لعيد الأضحي المبارك. يأتي هذا للتأكد من سلامة اللحوم، والذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والإلتزام باشتراطات الذبح، حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن وقري المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، طوال إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن، والجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد المحافظ، علي عدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي، داعياً المواطنين بذبح الأضاحي بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً علي ضرورة تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظاً على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الأماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإشتراك مع إدارة البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديريتي التموين والطب البيطري، والإدارات المعنية، شنت حملات تفتيشية، للتأكد من تنفيذ تكليفات محافظ الفيوم، بحظر الذبح العشوائي بالشوارع، وحظر إقامة أى شوادر أو سرادقات لعرض الحيوانات بالطرق العامة، والمرور الميداني علي محلات الجزارة والتفتيش علي جودة اللحوم، وبيان الذبح داخل المجازر.

تحرير 21 محضرا ضد أصحاب محلات الجزارة بالفيوم

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات استهدفت شوارع دار الرماد الجديد، والبوسطة، والمحمدية ومصطفى باشا، وشارع الرملة، بمدينة الفيوم، ومناطق منشأة عبدالله، والحواتم، وقحافة، والحادقة، ودهدورة هدي، والسلخانة، ومنشية البكري، والحواتم، والصوفي، بالإضافة إلي عدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي إطسا وسنورس، لافتاً إلي أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 18 محضر بيئي، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر إتلاف أسفلت ضد الجزارين، وقامت الحملات الرقابية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.